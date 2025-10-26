Sinner supera Zverev e é campeão do ATP 500 de Viena

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, conquistou o ATP 500 de Viena neste domingo (26), ao vencer pela segunda vez nesta temporada em uma final o alemão Alexander Zverev (N.3). Sinner fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 7-5.

Carrasco do alemão na final do Aberto da Austrália em janeiro, o italiano de 24 anos levantou seu quarto troféu na temporada, o segundo de sua carreira na capital austríaca, onde já havia sido campeão em 2023. Já são 21 vitórias consecutivas para Sinner em quadra coberta, antes da disputa do Masters 1000 de Paris, nas mesmas condições. Para conquistar o 22º título da carreira, Sinner teve que correr atrás do prejuízo depois que Zverev venceu o primeiro set graças a uma única quebra de serviço. O italiano reagiu na segunda parcial abrindo 3-0 antes de empatar e forçar o terceiro set.