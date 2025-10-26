Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Secretário do Tesouro dos EUA anuncia acordo com a China sobre terras raras e soja

AFP
Autor
AFP Autor
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou neste domingo (26) um acordo para que a China adie as restrições à exportação de terras raras e retome a compra de soja americana. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado com uma tarifa adicional de 100% a partir de 1º de novembro caso Pequim limitasse a exportação de terras raras, mas "acho que evitamos isso", disse Bessent no programa "This Week" da ABC.

