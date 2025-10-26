Secom: reunião entre Lula e Trump discutiu caminhos para suspensão do tarifaço

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) afirmou, em nota, que a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, buscou discutir caminhos para a suspensão da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e aprofundar o diálogo econômico entre os dois países.

"Durante a conversa, descrita por Lula como 'franca e construtiva', os líderes discutiram caminhos para a suspensão das medidas e reforçaram o compromisso de aprofundar o diálogo econômico entre os dois países", disse a Secom na nota.