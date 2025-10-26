Rússia testa novo míssil de cruzeiro com capacidade nuclear

O presidente da Rússia,Vladimir Putin, afirmou que o país testou um novo míssil de cruzeiro propelido com capacidade nuclear, que deve ser implantado em breve no arsenal das forças armadas. "O míssil foi projetado para confundir as defesas existentes", disse Putin, em comunicado neste domingo.

Um vídeo publicado pelo Kremlin mostra Putin reunido com altos comandos militares russos, como o general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo. Gerasimov afirmou a Putin que o Burevestnik percorreu 14 mil quilômetros e passou 15 horas no ar, em um teste realizado na última terça-feira. "Esse não é o limite", disse o general.