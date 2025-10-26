TRUMP ÁSIA LULA: Trump inicia importante viagem à Ásia com acordos e encontro com Lula

Donald Trump se reuniu neste domingo (26) na Malásia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no âmbito da primeira etapa de uma viagem à Ásia durante a qual o mandatário dos Estados Unidos espera fechar um acordo comercial crucial com o contraparte chinês, Xi Jinping.

A Argentina começou a escolher neste domingo (26) parte dos membros do Congresso em um clima de instabilidade cambial que põe à prova o programa ultraliberal do presidente Javier Milei, amparado por um inédito resgate financeiro dos Estados Unidos.

KINGSTON:

Furacão Melissa ganha força enquanto avança lentamente em direção à Jamaica

O furacão Melissa causou estragos no Caribe neste domingo (26), atingindo a categoria 4 enquanto avançava lentamente em direção às ilhas caribenhas da Jamaica e de São Domingos.

PORT OF SPAIN, Trinidad e Tobago:

Navio de guerra americano chega a Trinidad e Tobago, próximo à Venezuela

Um navio de guerra americano chegou neste domingo (26) a Trinidad e Tobago, pequeno arquipélago localizado em frente à costa da Venezuela, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensifica a pressão sobre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

-- EUROPA

PARIS:

Dois homens detidos na França por roubo de joias no Louvre

A polícia francesa prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no espetacular roubo de joias do Museu do Louvre, informaram autoridades neste domingo (26).

MOSCOU:

Rússia anuncia teste bem-sucedido de míssil de cruzeiro com propulsão nuclear

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou neste domingo (26) o sucesso do teste final de um novo míssil de cruzeiro movido a energia nuclear, o Burevestnik, e elogiou essa arma “única”, com alcance de até 14.000 quilômetros.

