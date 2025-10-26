Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paramilitares reivindicam controle total de cidade do oeste do Sudão

Autor AFP
As forças paramilitares do Sudão anunciaram neste domingo (26) que tomaram o controle total de El Fasher, o último grande centro urbano de Darfur, no oeste do país, que ainda não estava sob seu domínio.

Em um comunicado, as Forças de Apoio Rápido (FAR) afirmaram que haviam "expandido [seu] controle sobre a cidade de El Fasher, tomando-a dos mercenários e milícias", em referência ao exército sudanês, com o qual estão lutando há mais de dois anos. 

A AFP não conseguiu verificar esta afirmação de forma independente, e o exército e seus aliados não responderam às solicitações de comentários. 

A cidade, que também é a capital de Darfur do Norte, está sob cerco das FAR desde maio de 2024. 

De acordo com a ONU, 260.000 civis, metade deles crianças, carecem de alimentos, água e atendimento médico. 

Desde abril de 2023, a guerra pelo poder entre o general Abdel Fatah al Burhan, comandante do exército regular e líder de fato do Sudão desde o golpe de Estado de 2021, e o general Mohamed Daglo, à frente das FAR, deixou dezenas de milhares de mortos e provocou o que a ONU classifica como "a pior crise humanitária do mundo".

