Paramilitares dizem controlar cidade do Sudão; ONU pede corredor humanitário

As forças paramilitares do Sudão anunciaram neste domingo (26) que tomaram o controle de El-Fasher, último grande centro urbano de Darfur que ainda não estava sob o seu domínio. As Nações Unidas pediram a abertura de uma passagem segura para que os civis possam deixar a cidade, onde estão "presos e aterrorizados" com os combates.

As Forças de Apoio Rápido (FAR) afirmaram em comunicado que haviam expandido seu "controle sobre a cidade de El-Fasher, tomando-a dos mercenários e milícias", em referência ao exército sudanês, com o qual estão lutando há mais de dois anos. A AFP não conseguiu verificar esta afirmação de forma independente, e o Exército e seus aliados não responderam às solicitações de comentários. A cidade, que também é a capital de Darfur do Norte, está sob o cerco das FAR desde maio de 2024. Segundo a ONU, 260.000 civis, metade deles crianças, precisam de alimentos, água e atendimento médico em El-Fasher. A tomada da cidade seria um ponto de inflexão importante na guerra travada há dois anos entre o Exército do Sudão e as FAR, que já deixou dezenas de milhares de mortos e levou ao deslocamento de quase 12 milhões de pessoas, no que a ONU considera "a pior crise humanitária do mundo".