Netanyahu diz que Israel não precisa de autorização para atacar inimigos

Netanyahu enfatizou que Israel permanece firmemente responsável por sua própria segurança, após acusações circuladas na semana passada de que o governo Trump estaria ditando os termos da resposta de Israel às preocupações com a segurança em Gaza. "Estamos mudando o Oriente Médio juntos, mas quero deixar uma coisa clara: nossa política de segurança está nas mãos de Israel", disse.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país é um "Estado independente" e que não precisa de nenhuma autorização para atacar os inimigos de Israel, neste domingo.

O primeiro-ministro israelense acrescentou que a parceria entre Estados Unidos e Israel atingiu um nível histórico, mas que a relação entre os dois países é de parceria.

"Israel é um país independente. Os Estados Unidos são um país independente."

Na noite de sábado, forças israelenses atacaram o campo de refugiados central de Nuseirat, em Gaza, pela segunda vez em uma semana, de acordo com o Hospital Awda, que recebeu os feridos. O exército israelense alegou ter como alvo militantes associados ao grupo Jihad Islâmica Palestina, o segundo maior grupo militante em Gaza, que planejavam atacar tropas israelenses.

O Hamas chamou o ataque de uma "clara violação" do acordo de cessar-fogo e acusou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de tentar sabotar os esforços de Trump para acabar com a guerra.