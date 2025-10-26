Lyon vira sobre Strasbourg e fica a 2 pontos da liderança do Francês
O Lyon venceu o Strasbourg por 2 a 1 neste domingo (26), de virada, no jogo que fechou a 9ª rodada do Campeonato Francês, e conseguiu um resultado que o coloca a dois pontos do líder Paris Saint-Germain.
Os visitantes saíram na frente aos 25 minutos com o atacante argentino Joaquin Panichelli marcando de cabeça, mas cederam o empate pouco depois com um gol contra de Ismaël Doukouré (31').
Perto do intervalo, o Lyon teve a chance ficar à frente no marcador em um pênalti cobrado por Corentin Tolisso, mas o goleiro Mike Penders defendeu (44').
No segundo tempo, a situação do Strasbourg se complicou com a expulsão de Doukouré (67'), que recebeu cartão vermelho por uma falta dura analisada pelo VAR.
Com 11 contra dez, o Lyon só conseguiu a virada nos acréscimos, graças a um chute colocado do português Afonso Moreira (90'+1).
Com a vitória, o Lyon sobe para a quarta posição 18 pontos, dois atrás do PSG, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Strasbourg, que começou a rodada em terceiro, se mantém com 16 pontos e cai para sétimo.
Entre os demais jogos disputados neste domingo, destaque para a goleada do Lille (5º) por 6 a 1 sobre o lanterna Metz.
Por sua vez, o Angers (15º) deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Lorient (16º) em confronto direto pela permanência.
Por fim, o Nice (8º) visitou o Rennes (10º) e venceu por 2 a 1, enquanto o Auxerre (17º) recebeu o Le Havre (14º) e foi derrotado por 1 a 0.
-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Francês e classificação:
- Sexta-feira:
Paris FC - Nantes 1 - 2
- Sábado:
Brest - PSG 0 - 3
Monaco - Toulouse 1 - 0
Lens - Olympique de Marselha 2 - 1
- Domingo:
Lille - Metz 6 - 1
Auxerre - Le Havre 0 - 1
Rennes - Nice 1 - 2
Angers - Lorient 2 - 0
Lyon - Strasbourg 2 - 1
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. PSG 20 9 6 2 1 19 8 11
2. Lens 19 9 6 1 2 14 8 6
3. Olympique de Marselha 18 9 6 0 3 22 9 13
4. Lyon 18 9 6 0 3 13 9 4
5. Lille 17 9 5 2 2 22 11 11
6. Monaco 17 9 5 2 2 18 13 5
7. Strasbourg 16 9 5 1 3 18 12 6
8. Nice 14 9 4 2 3 14 15 -1
9. Toulouse 13 9 4 1 4 15 13 2
10. Rennes 11 9 2 5 2 12 14 -2
11. Paris FC 10 9 3 1 5 14 17 -3
12. Brest 9 9 2 3 4 14 17 -3
13. Nantes 9 9 2 3 4 7 10 -3
14. Le Havre 9 9 2 3 4 11 16 -5
15. Angers 9 9 2 3 4 6 12 -6
16. Lorient 8 9 2 2 5 12 21 -9
17. Auxerre 7 9 2 1 6 7 13 -6
18. Metz 2 9 0 2 7 6 26 -20
