Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lyon vira sobre Strasbourg e fica a 2 pontos da liderança do Francês

Lyon vira sobre Strasbourg e fica a 2 pontos da liderança do Francês

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Lyon venceu o Strasbourg por 2 a 1 neste domingo (26), de virada, no jogo que fechou a 9ª rodada do Campeonato Francês, e conseguiu um resultado que o coloca a dois pontos do líder Paris Saint-Germain.

Os visitantes saíram na frente aos 25 minutos com o atacante argentino Joaquin Panichelli marcando de cabeça, mas cederam o empate pouco depois com um gol contra de Ismaël Doukouré (31').

Perto do intervalo, o Lyon teve a chance ficar à frente no marcador em um pênalti cobrado por Corentin Tolisso, mas o goleiro Mike Penders defendeu (44').

No segundo tempo, a situação do Strasbourg se complicou com a expulsão de Doukouré (67'), que recebeu cartão vermelho por uma falta dura analisada pelo VAR.

Com 11 contra dez, o Lyon só conseguiu a virada nos acréscimos, graças a um chute colocado do português Afonso Moreira (90'+1).

Com a vitória, o Lyon sobe para a quarta posição 18 pontos, dois atrás do PSG, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Strasbourg, que começou a rodada em terceiro, se mantém com 16 pontos e cai para sétimo.

Entre os demais jogos disputados neste domingo, destaque para a goleada do Lille (5º) por 6 a 1 sobre o lanterna Metz.

Por sua vez, o Angers (15º) deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Lorient (16º) em confronto direto pela permanência.

Por fim, o Nice (8º) visitou o Rennes (10º) e venceu por 2 a 1, enquanto o Auxerre (17º) recebeu o Le Havre (14º) e foi derrotado por 1 a 0.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Paris FC - Nantes                   1 - 2

  

   - Sábado:

   Brest - PSG                         0 - 3

   Monaco - Toulouse                   1 - 0

   Lens - Olympique de Marselha        2 - 1

  

   - Domingo:

   Lille - Metz                        6 - 1

   Auxerre - Le Havre                  0 - 1

   Rennes - Nice                       1 - 2

   Angers - Lorient                    2 - 0

   Lyon - Strasbourg                   2 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     20   9   6   2   1  19   8  11

    2. Lens                    19   9   6   1   2  14   8   6

    3. Olympique de Marselha   18   9   6   0   3  22   9  13

    4. Lyon                    18   9   6   0   3  13   9   4

    5. Lille                   17   9   5   2   2  22  11  11

    6. Monaco                  17   9   5   2   2  18  13   5

    7. Strasbourg              16   9   5   1   3  18  12   6

    8. Nice                    14   9   4   2   3  14  15  -1

    9. Toulouse                13   9   4   1   4  15  13   2

   10. Rennes                  11   9   2   5   2  12  14  -2

   11. Paris FC                10   9   3   1   5  14  17  -3

   12. Brest                    9   9   2   3   4  14  17  -3

   13. Nantes                   9   9   2   3   4   7  10  -3

   14. Le Havre                 9   9   2   3   4  11  16  -5

   15. Angers                   9   9   2   3   4   6  12  -6

   16. Lorient                  8   9   2   2   5  12  21  -9

   17. Auxerre                  7   9   2   1   6   7  13  -6

   18. Metz                     2   9   0   2   7   6  26 -20

dr/dam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar