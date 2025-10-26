Lyon vira sobre Strasbourg e fica a 2 pontos da liderança do Francês

O Lyon venceu o Strasbourg por 2 a 1 neste domingo (26), de virada, no jogo que fechou a 9ª rodada do Campeonato Francês, e conseguiu um resultado que o coloca a dois pontos do líder Paris Saint-Germain. Os visitantes saíram na frente aos 25 minutos com o atacante argentino Joaquin Panichelli marcando de cabeça, mas cederam o empate pouco depois com um gol contra de Ismaël Doukouré (31').

Perto do intervalo, o Lyon teve a chance ficar à frente no marcador em um pênalti cobrado por Corentin Tolisso, mas o goleiro Mike Penders defendeu (44'). No segundo tempo, a situação do Strasbourg se complicou com a expulsão de Doukouré (67'), que recebeu cartão vermelho por uma falta dura analisada pelo VAR. Com 11 contra dez, o Lyon só conseguiu a virada nos acréscimos, graças a um chute colocado do português Afonso Moreira (90'+1). Com a vitória, o Lyon sobe para a quarta posição 18 pontos, dois atrás do PSG, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Strasbourg, que começou a rodada em terceiro, se mantém com 16 pontos e cai para sétimo.

Entre os demais jogos disputados neste domingo, destaque para a goleada do Lille (5º) por 6 a 1 sobre o lanterna Metz. Por sua vez, o Angers (15º) deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Lorient (16º) em confronto direto pela permanência. Por fim, o Nice (8º) visitou o Rennes (10º) e venceu por 2 a 1, enquanto o Auxerre (17º) recebeu o Le Havre (14º) e foi derrotado por 1 a 0.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Francês e classificação: - Sexta-feira:

Paris FC - Nantes 1 - 2 - Sábado: