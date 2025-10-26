Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Leverkusen bate Freiburg e emenda 4ª vitória seguida no Alemão

Autor AFP
O Bayer Leverkusen emendou sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Alemão ao bater o Freiburg em casa por 2 a 0 neste domingo (26), pela 8ª rodada.

Com 17 pontos, o Leverkusen segue afastado do líder Bayern de Munique (24 pontos), mas permanece na quinta posição, no pelotão de cima da tabela.

Cinco dias depois da goleada sofrida para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões (7 a 2), o 'Werkself' abriu o placar contra o Freiburg aos 22 minutos do primeiro tempo com Ernest Poku, que marcou seu terceiro gol na temporada.

No segundo tempo, Edmond Tapsoba (52') aumentou de cabeça a vantagem do Leverkusen, que na semana que vem vai à Allianz Arena para encarar o poderoso Bayern.

No outro jogo da rodada disputado neste domingo, o Stuttgart recebeu o Mainz (16º) e venceu por 2 a 1.

Os visitantes saíram na frente com um gol de pênalti de Nadiem Amiri (41'), mas os anfitriões conseguiram a virada marcando com Chris Fuhrich (45+4') e Deniz Undav (79').

O Stuttgart jogará novamente contra o Mainz na próxima quarta-feira, pela Copa da Alemanha, antes de visitar o RB Leipzig no sábado que vem, em confronto direto pela vice-liderança da Bundesliga.

-- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Werder Bremen - Union Berlin        1 - 0

  

   - Sábado:

   Eintracht Frankfurt - St Pauli      2 - 0

   Augsburg - RB Leipzig               0 - 6

   Hamburgo - Wolfsburg                0 - 1

   Hoffenheim - Heidenheim             3 - 1

   B. Mönchengladbach - B. de Munique  0 - 3

   Borussia Dortmund - Colônia         1 - 0

  

   - Domingo:

   Bayer Leverkusen - Freiburg         2 - 0

   Stuttgart - Mainz                   2 - 1

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       24   8   8   0   0  30   4  26

    2. RB Leipzig              19   8   6   1   1  16   9   7

    3. Stuttgart               18   8   6   0   2  13   7   6

    4. Borussia Dortmund       17   8   5   2   1  14   6   8

    5. Bayer Leverkusen        17   8   5   2   1  18  11   7

    6. Eintracht Frankfurt     13   8   4   1   3  21  18   3

    7. Hoffenheim              13   8   4   1   3  15  13   2

    8. Colônia                 11   8   3   2   3  12  11   1

    9. Werder Bremen           11   8   3   2   3  12  16  -4

   10. Union Berlin            10   8   3   1   4  11  15  -4

   11. Freiburg                 9   8   2   3   3  11  13  -2

   12. Wolfsburg                8   8   2   2   4   9  13  -4

   13. Hamburgo                 8   8   2   2   4   7  11  -4

   14. St Pauli                 7   8   2   1   5   8  14  -6

   15. Augsburg                 7   8   2   1   5  12  20  -8

   16. Mainz                    4   8   1   1   6   9  16  -7

   17. Heidenheim               4   8   1   1   6   7  16  -9

   18. B. Mönchengladbach       3   8   0   3   5   6  18 -12

