Embarcação com 6,5 toneladas de cocaína é apreendida na costa das Ilhas Canárias

Seis toneladas e meia de cocaína foram apreendidas no meio da semana na costa das Ilhas Canárias, em um navio mercante cujos nove tripulantes foram detidos, informou a polícia espanhola neste domingo (26).

Os agentes interceptaram o navio, de bandeira da Tanzânia, a cerca de 1.000 quilômetros das Canárias, arquipélago situado em frente ao litoral do noroeste da África, detalhou em um comunicado.