'É bem provável suspensão de tarifas dos EUA para concluir negociações', diz presidente da CNI

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse hoje considerar "bem provável" que os Estados Unidos suspendam as tarifas adicionais sobre o Brasil enquanto as negociações entre os dois países se desenrolam.

"As conversas têm evoluído, para a surpresa de alguns, até de forma muito célere", afirmou, em entrevista à GloboNews, poucas horas após o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano, Donald Trump, na Malásia.