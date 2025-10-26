Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'É bem provável suspensão de tarifas dos EUA para concluir negociações', diz presidente da CNI

Autor Agência Estado
O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse hoje considerar "bem provável" que os Estados Unidos suspendam as tarifas adicionais sobre o Brasil enquanto as negociações entre os dois países se desenrolam.

"As conversas têm evoluído, para a surpresa de alguns, até de forma muito célere", afirmou, em entrevista à GloboNews, poucas horas após o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano, Donald Trump, na Malásia.

Alban disse ainda ver possibilidade de Washington aumentar a lista de produtos isentos do tarifaço. Para ele, o diálogo entre os presidentes indicou que questões não relacionadas ao comércio estão sendo superadas nas negociações. Ao anunciar a sobretaxa brasileira em julho, Trump citou como justificativa julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento na trama golpista após as eleições de 2022.

Mais cedo, a CNI havia divulgado nota em que caracterizava a reunião entre Lula e Trump como um "avanço concreto nas tratativas bilaterais".

