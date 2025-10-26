City perde pela primeira vez desde agosto; Arsenal dispara na liderança

O Manchester City foi à casa do Aston Villa e perdeu por 1 a 0 neste domingo (26), sofrendo sua primeira derrota desde o final de agosto, um resultado que deixa o time de Pep Guardiola a seis pontos do líder Arsenal, que venceu o Crystal Palace por 1 a 0 nesta 9ª rodada do Campeonato Inglês. O City vinha de nove jogos sem perder, entre todas as competições, desde a derrota para o Brighton no dia 31 de agosto. Em suas três últimas vitórias, sobre Brentford, Everton e Villarreal, os 'Citizens' sequer sofreram gols.

Mas a série invicta foi interrompida neste domingo, com belo gol do lateral polonês Matty Cash de fora da área, aos 19 do primeiro tempo. O artilheiro norueguês Erling Haaland chegou a marcar para o City nos acréscimos do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. Na tabela, o time azul de Manchester cai da segunda para a quarta colocação, ficando com 16 pontos. - Arsenal mais líder do que nunca -

Já o Arsenal disparou na liderança com a vitória por 1 a 0 sobre o Crystal Palace no Emirates Stadium, com o meia Eberechi Eze marcando contra seu ex-time. O gol saiu aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Eze emendou de primeira uma bola afastada pela defesa do Palace e acertou o canto esquerdo do goleiro Dean Henderson. Com a vitória, a sétima em nove rodadas, os 'Gunners' somam 22 pontos, quatro à frente do surpreendente Bournemouth, que venceu o Nottingham Forest (18º) e assumiu a vice-liderança.

No outro jogo já encerrado deste domingo, o lanterna Wolverhampton foi derrotado em casa pelo Burnley por 3 a 2. -- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Leeds - West Ham 2 - 1