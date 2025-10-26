Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

City perde pela primeira vez desde agosto; Arsenal dispara na liderança

Autor AFP
AFP
O Manchester City foi à casa do Aston Villa e perdeu por 1 a 0 neste domingo (26), sofrendo sua primeira derrota desde o final de agosto, um resultado que deixa o time de Pep Guardiola a seis pontos do líder Arsenal, que venceu o Crystal Palace por 1 a 0 nesta 9ª rodada do Campeonato Inglês.

O City vinha de nove jogos sem perder, entre todas as competições, desde a derrota para o Brighton no dia 31 de agosto. Em suas três últimas vitórias, sobre Brentford, Everton e Villarreal, os 'Citizens' sequer sofreram gols.

Mas a série invicta foi interrompida neste domingo, com belo gol do lateral polonês Matty Cash de fora da área, aos 19 do primeiro tempo.

O artilheiro norueguês Erling Haaland chegou a marcar para o City nos acréscimos do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Na tabela, o time azul de Manchester cai da segunda para a quarta colocação, ficando com 16 pontos.

- Arsenal mais líder do que nunca  -

Já o Arsenal disparou na liderança com a vitória por 1 a 0 sobre o Crystal Palace no Emirates Stadium, com o meia Eberechi Eze marcando contra seu ex-time.

O gol saiu aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Eze emendou de primeira uma bola afastada pela defesa do Palace e acertou o canto esquerdo do goleiro Dean Henderson.

Com a vitória, a sétima em nove rodadas, os 'Gunners' somam 22 pontos, quatro à frente do surpreendente Bournemouth, que venceu o Nottingham Forest (18º) e assumiu a vice-liderança.

No outro jogo já encerrado deste domingo, o lanterna Wolverhampton foi derrotado em casa pelo Burnley por 3 a 2.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Leeds - West Ham                    2 - 1

  

   - Sábado:

   Newcastle - Fulham                  2 - 1

   Chelsea - Sunderland                1 - 2

   Manchester United - Brighton        4 - 2

   Brentford - Liverpool               3 - 2

  

   - Domingo:

   Bournemouth - Nottingham            2 - 0

   Arsenal - Crystal Palace            1 - 0

   Aston Villa - Manchester City       1 - 0

   Wolverhampton - Burnley             2 - 3

   (13h30) Everton - Tottenham                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 22   9   7   1   1  16   3  13

    2. Bournemouth             18   9   5   3   1  16  11   5

    3. Sunderland              17   9   5   2   2  11   7   4

    4. Manchester City         16   9   5   1   3  17   7  10

    5. Manchester United       16   9   5   1   3  15  14   1

    6. Liverpool               15   9   5   0   4  16  14   2

    7. Aston Villa             15   9   4   3   2   9   8   1

    8. Tottenham               14   8   4   2   2  14   7   7

    9. Chelsea                 14   9   4   2   3  17  11   6

   10. Crystal Palace          13   9   3   4   2  12   9   3

   11. Brentford               13   9   4   1   4  14  14   0

   12. Newcastle               12   9   3   3   3   9   8   1

   13. Brighton                12   9   3   3   3  14  15  -1

   14. Everton                 11   8   3   2   3   9   9   0

   15. Leeds                   11   9   3   2   4   9  14  -5

   16. Burnley                 10   9   3   1   5  12  17  -5

   17. Fulham                   8   9   2   2   5   9  14  -5

   18. Nottingham               5   9   1   2   6   5  17 -12

   19. West Ham                 4   9   1   1   7   7  20 -13

   20. Wolverhampton            2   9   0   2   7   7  19 -12

