Brasil pede suspensão de tarifas e se reúne com equipe dos EUA novamente, dizem autoridades

O Brasil pediu a suspensão de tarifas enquanto negocia um acordo comercial com os EUA e se reunirá novamente com a equipe americana ainda neste domingo à noite (horário local), na Malásia. As informações foram reveladas pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Fernando Elias Rosa, em entrevista à Globo News.

Segundo Vieira, a reunião desta noite será com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial (USTR, em inglês) Jamieson Greer.