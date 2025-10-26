Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque russo com drones deixa três mortos na capital ucraniana

Autor AFP
Um ataque noturno russo com drones matou três pessoas e deixou dezenas de feridos na capital ucraniana, Kiev, informou neste domingo (26) o prefeito da cidade. 

O chefe da administração militar de Kiev afirmou que "vários" drones russos operavam sobre a cidade e pediu à população que "permanecesse em abrigos". 

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, indicou que "segundo informações preliminares, três pessoas morreram e 27 ficaram feridas" no ataque.

Entre os feridos estão seis crianças, escreveu Klitschko no Telegram. 

Na véspera, outro ataque russo com drones e mísseis matou quatro pessoas e feriu outras 20 em Kiev, segundo as autoridades ucranianas.

rússia ucrânia

