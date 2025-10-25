Von der Leyen: Europa deve usar todos os instrumentos após ameaça chinesa sobre terras raras

A Europa está pronta para "usar todos os instrumentos da caixa de ferramentas" para responder à ameaça chinesa sobre a exportação de terras raras, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, em evento neste sábado, 25.

"Nas últimas semanas e meses, a China apertou dramaticamente os controles de exportação sobre terras raras e materiais para baterias. Pelo menos até certo ponto, isso faz parte de uma fricção econômica mais ampla entre a China e os Estados Unidos", afirmou. "Mas tem um grande impacto sobre nós aqui na Europa", acrescentou Von der Leyen.