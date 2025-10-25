Venezuela realiza exercícios contra 'operações encobertas' dos EUA

O presidente Donald Trump autorizou operações da CIA na Venezuela, e disse que considera realizar ataques terrestres contra supostos cartéis de drogas no país caribenho.

A Venezuela realizou neste sábado exercícios militares com o objetivo de proteger seu litoral de eventuais "operações encobertas" aprovadas pelo governo dos Estados Unidos, anunciou o ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino.

"Estamos desenvolvendo um exercício que começou há 72 horas, um exercício de defesa costeira, para nos protegermos não apenas das ameaças militares em larga escala, mas também do narcotráfico, das ameaças terroristas, das operações encobertas que buscam desestabilizar o interior do país", disse Padrino.

Militares venezuelanos foram enviados ao litoral para um dia de exercícios ordenados por Maduro, que denunciou ontem que os Estados Unidos "estão inventando uma guerra" contra o seu país.

A TV estatal exibiu imagens de militares destacados em nove estados litorâneos, e de um miliciano com um míssil russo Igla-S no ombro.

Está prevista para este domingo a chegada à costa de Trinidad e Tobago do navio de guerra USS Gravely, para a realização de exercícios conjuntos entre 26 e 30 de outubro. Caracas questiona o apoio do país vizinho ao destacamento americano.