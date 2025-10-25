Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que não vai 'perder tempo' com Putin sem acordo em vista

Autor AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que não agendaria nenhuma conversa com Vladimir Putin enquanto não ficasse claro que o líder russo tem intenções sérias de encerrar a guerra na Ucrânia.

"Terei que saber que chegaremos a um acordo. Não vou perder meu tempo", disse Trump a bordo do Air Force One, enquanto se dirigia à Ásia. "Sempre tive uma ótima relação com Vladimir Putin, mas isso tem sido muito decepcionante."

Trump também disse hoje acreditar que pode alcançar um "acordo abrangente" com o presidente da China para encerrar a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Questionado no avião sobre o que esperava das negociações com Xi Jinping na Coreia do Sul, Trump respondeu: "Acho que temos uma chance muito boa de fechar um acordo realmente abrangente."

