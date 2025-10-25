Trump diz que não vai 'perder tempo' com Putin sem acordo em vista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que não agendaria nenhuma conversa com Vladimir Putin enquanto não ficasse claro que o líder russo tem intenções sérias de encerrar a guerra na Ucrânia.

"Terei que saber que chegaremos a um acordo. Não vou perder meu tempo", disse Trump a bordo do Air Force One, enquanto se dirigia à Ásia. "Sempre tive uma ótima relação com Vladimir Putin, mas isso tem sido muito decepcionante."