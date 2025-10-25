Trump diz que Hamas terá 'problema muito grande' em caso de quebra do cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado, 25, o movimento palestino Hamas caso haja quebra do cessar-fogo com Israel. Após dizer que acredita que a paz da região será "duradoura", ele declarou que se o armistício não se mantiver, será culpa do Hamas e "não será difícil lidar com o Hamas". No entanto, foi Israel quem mais cedo atacou a Faixa de Gaza em meio ao cessar-fogo.

"O Hamas não será difícil de lidar, mas espero que [o cessar-fogo] se mantenha, para o Hamas também, porque eles nos deram sua palavra", disse Trump. "Caso contrário, eles terão um problema muito, muito grande", afirmou ele a jornalistas que o acompanham em voo para Kuala Lumpur, na Malásia, onde o mandatário vai participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) neste domingo, 26.