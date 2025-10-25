Trump diz que espera chegar a acordo 'completo' com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado, 25, que espera chegar a "um acordo completo" com a China na reunião que vai ter com o presidente chinês, Xi Jinping, na próxima semana, na Coreia do Sul.

"Vamos falar sobre muitas coisas. Acho que temos uma boa chance de fazer um acordo muito abrangente", declarou Trump a jornalistas que o acompanham em voo para Kuala Lumpur, na Malásia, onde vai participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) neste domingo, 26.