Sunderland surpreende, vence Chelsea fora e sobe para 2º no Inglês

Os 'Black Cats' viram os 'Blues' abrirem o placar logo aos quatro minutos com Alejandro Garnacho (4'), mas empataram ainda no primeiro tempo com Wilson Isidor (22') e conseguiram a virada no apagar das luzes com Chemsdine Talbi (90'+3).

O Sunderland, que voltou à primeira divisão nesta temporada, surpreendeu e venceu o Chelsea de virada por 2 a 1 neste sábado (25), em Stamford Bridge, e subiu provisoriamente para a segunda posição do Campeonato Inglês.

Com a vitória, o Sunderland soma 17 pontos, à espera dos demais resultados desta 9ª rodada, entre eles os jogos de Arsenal (1º, 19 pontos) e Manchester City (3º, 16 pontos), que no domingo enfrentam Crystal Palace e Aston Villa respectivamente.

Já o Chelsea (7º, 14 pontos), que vinha de quatro vitórias consecutivas entre todas as competições, fica em situação complicada na tabela, fora da zona de classificação para as copas europeias.

No outro jogo já encerrado deste sábado, o Newcastle (11º) venceu o Fulham (16º) por 2 a 1.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: