PSG vence Brest e pressiona Olympique de Marselha pela liderança do Francês

Achraf Hakimi abriu o placar aos 29 minutos aproveitando passe de Vitinha e depois fez o segundo com assistência de Kvicha Kravastkhelia (39').

O Paris Saint-Germain, que vinha de dois empates no Campeonato Francês, se reencontrou com a vitória neste sábado (25), ao bater o Brest fora de casa por 3 a 0, resultado que coloca o time parisiense na liderança provisória, à espera do resultado do Olympique de Marselha, que ainda joga nesta 9ª rodada.

O Brest teve a chance de diminuir no segundo tempo, mas Romain del Castillo (59') desperdiçou um pênalti batendo por cima do gol.

Nos acréscimos, o atacante Desiré Doué fechou o placar para o PSG, que começou o fim de semana na segunda posição e pula para a liderança com 20 pontos.

No entanto, os parisienses ainda podem ser ultrapassados pelo Olympique de Marselha, que neste sábado visita o Lens.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação: