Primeira-ministra do Japão diz que teve conversa 'franca' com Trump

A nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou neste sábado (25) que teve uma conversa “boa e franca” com Donald Trump, e que considera de “alta prioridade” estreitar as relações, enquanto o presidente americano iniciava uma viagem pela Ásia. “Com ele estou determinada a elevar a aliança entre Japão e Estados Unidos a níveis ainda mais altos”, escreveu em mensagem publicada no X.

A ligação ocorre dias antes da chegada de Trump a Tóquio e é a primeira entre os dois líderes desde a nomeação de Takaichi no início desta semana, segundo a imprensa. “Acordamos que trabalharemos para elevar a aliança Japão-EUA a novos níveis”, declarou à imprensa. “Disse que estreitar a aliança Japão-EUA é a mais alta prioridade da minha administração nos âmbitos diplomático e de segurança.” Takaichi acrescentou que Trump “é uma pessoa encantadora e divertida”.