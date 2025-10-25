PRINCIPAIS NOTÍCIAS -- TRUMP ÁSIA LULA: Trump parte em viagem pela Ásia, onde se encontrará com Xi e espera ter reunião com Lula

=== TRUMP ÁSIA LULA === A bordo do Air Force One (Indefinido): Trump parte em viagem pela Ásia, onde se encontrará com Xi e espera ter reunião com Lula Donald Trump partiu em um voo com destino à Ásia para uma viagem em que se reunirá com o contraparte chinês, Xi Jinping, e na qual espera encontrar-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

(EUA Ásia China cúpula política, 795 palavras, já transmitida) BRASÍLIA: Terras raras, a carta de Lula para negociar com Trump

Punido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com umas das tarifas mais altas do mundo, o Brasil está sobre um tesouro que poderia ser sua carta de negociação: vastas quantidades de terras raras indispensáveis para setores-chave, desde a indústria tecnológica à defesa. (Brasil China EUA comércio tarifas metais mineração, 600 palavras, a ser transmitida) === OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS WASHINGTON: Trump critica 'jogo sujo' do Canadá apesar de retirada de anúncio publicitário com Reagan