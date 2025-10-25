PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
-- TRUMP ÁSIA LULA: Trump parte em viagem pela Ásia, onde se encontrará com Xi e espera ter reunião com Lula
A bordo do Air Force One (Indefinido):
Trump parte em viagem pela Ásia, onde se encontrará com Xi e espera ter reunião com Lula
Donald Trump partiu em um voo com destino à Ásia para uma viagem em que se reunirá com o contraparte chinês, Xi Jinping, e na qual espera encontrar-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder norte-coreano Kim Jong Un.
BRASÍLIA:
Terras raras, a carta de Lula para negociar com Trump
Punido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com umas das tarifas mais altas do mundo, o Brasil está sobre um tesouro que poderia ser sua carta de negociação: vastas quantidades de terras raras indispensáveis para setores-chave, desde a indústria tecnológica à defesa.
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===
-- AMÉRICAS
WASHINGTON:
Trump critica 'jogo sujo' do Canadá apesar de retirada de anúncio publicitário com Reagan
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o Canadá por seu "jogo sujo", apesar da retirada de uma campanha publicitária televisiva contra o aumento das tarifas que levou o mandatário americano a romper as negociações comerciais com o país vizinho.
-- ÁFRICA
CAIRO (Egito):
Prisioneiros palestinos libertados por Israel, exilados e sob vigilância no Egito
Em vez de voltar para casa, 154 ex-prisioneiros palestinos libertados no marco de uma troca por reféns israelenses detidos em Gaza foram exilados para o Egito, onde permanecem confinados em um hotel sob rigorosa vigilância.
-- ÁSIA
Hanói (Província de Hanoï, Vietnã):
Mais de 60 países assinam tratado da ONU contra cibercrime criticado por grupos de direitos humanos
Mais de 60 países assinaram neste sábado (25), no Vietnã, um tratado da ONU contra o cibercrime, apesar da oposição de empresas de tecnologia e organizações de direitos humanos que alertam para o aumento da vigilância estatal
=== ESPORTES ===
-- FUTEBOL:
- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa
-- FÓRMULA 1:
Acompanhamento da classificação do Grande Prêmio do México
