Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Napoli vence Inter e volta à liderança do Italiano

Napoli vence Inter e volta à liderança do Italiano

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Napoli recuperou a liderança do Campeonato Italiano graças à vitória sobre a Inter de Milão por 3 a 1 neste sábado (25), no estádio Diego Maradona, no principal jogo da 8ª rodada.

Goleado pelo PSV Endhoven por 6 a 2 no meio de semana pela Liga dos Campeões e vindo de duas derrotas nos últimos três jogos pela Serie A, o time napolitano reagiu em grande estilo diante de sua torcida.

Kevin de Bruyne abriu o placar de pênalti aos 33 minutos e lesionou a coxa direita ao fazer a cobrança. No segundo tempo, Scott McTominay ampliou acertando belo chute de primeira (54').

Pouco depois, a Inter descontou com Hakan Calhanoglu (59') de pênalti, mas André-Frank Anguissa (66') decretou a vitória do Napoli depois de invadir a área e chutar cruzado no canto esquerdo.

Com o resultado, os napolitanos somam 18 pontos na tabela, um a mais que o Milan (2º), que na sexta-feira empatou em casa com o Pisa em 2 a 2.

Por sua vez, a Inter permanece com 15 pontos e cai para a quarta colocação.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Milan - Pisa                        2 - 2

  

   - Sábado:

   Parma - Como                        0 - 0

   Udinese - Lecce                     3 - 2

   Napoli - Inter                      3 - 1

   (15h45) Cremonese - Atalanta               

  

   - Domingo:

   (08h30) Torino - Genoa                     

   (11h00) Sassuolo - Roma                    

           Hellas Verona - Cagliari           

   (14h00) Fiorentina - Bologna               

   (16h45) Lazio - Juventus                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                  18   8   6   0   2  15   8   7

    2. Milan                   17   8   5   2   1  13   6   7

    3. Roma                    15   7   5   0   2   7   3   4

    4. Inter                   15   8   5   0   3  19  11   8

    5. Bologna                 13   7   4   1   2  11   5   6

    6. Como                    13   8   3   4   1   9   5   4

    7. Juventus                12   7   3   3   1   9   7   2

    8. Udinese                 12   8   3   3   2  10  12  -2

    9. Atalanta                11   7   2   5   0  11   5   6

   10. Sassuolo                10   7   3   1   3   8   8   0

   11. Cremonese               10   7   2   4   1   8   9  -1

   12. Lazio                    8   7   2   2   3  10   7   3

   13. Cagliari                 8   7   2   2   3   6   8  -2

   14. Torino                   8   7   2   2   3   6  13  -7

   15. Parma                    7   8   1   4   3   3   7  -4

   16. Lecce                    6   8   1   3   4   7  13  -6

   17. Hellas Verona            4   7   0   4   3   2   9  -7

   18. Pisa                     4   8   0   4   4   5  12  -7

   19. Fiorentina               3   7   0   3   4   5  10  -5

   20. Genoa                    3   7   0   3   4   3   9  -6

jr/iga/dam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar