Napoli vence Inter e volta à liderança do Italiano

Goleado pelo PSV Endhoven por 6 a 2 no meio de semana pela Liga dos Campeões e vindo de duas derrotas nos últimos três jogos pela Serie A, o time napolitano reagiu em grande estilo diante de sua torcida.

O Napoli recuperou a liderança do Campeonato Italiano graças à vitória sobre a Inter de Milão por 3 a 1 neste sábado (25), no estádio Diego Maradona, no principal jogo da 8ª rodada.

Kevin de Bruyne abriu o placar de pênalti aos 33 minutos e lesionou a coxa direita ao fazer a cobrança. No segundo tempo, Scott McTominay ampliou acertando belo chute de primeira (54').

Pouco depois, a Inter descontou com Hakan Calhanoglu (59') de pênalti, mas André-Frank Anguissa (66') decretou a vitória do Napoli depois de invadir a área e chutar cruzado no canto esquerdo.

Com o resultado, os napolitanos somam 18 pontos na tabela, um a mais que o Milan (2º), que na sexta-feira empatou em casa com o Pisa em 2 a 2.

Por sua vez, a Inter permanece com 15 pontos e cai para a quarta colocação.