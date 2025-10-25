Melissa se converte em furacão no Caribe (meteorologistas)

A tempestade tropical Melissa, que atinge o Caribe, converteu-se em furacão e deve continuar ganhando força no fim de semana, anunciou neste sábado (25) o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos. "Melissa tornou-se um furacão com ventos sustentados que atingem 120 km/h", informou o NHC na rede social X, onde alertou que a tempestade pode "se intensificar rapidamente" e se transformar em um "furacão maior" neste domingo.

Jamaica e Haiti se preparavam para os impactos, que incluem inundações “catastróficas”, segundo previsão do NHC. Três pessoas morreram nesta semana na passagem de Melissa pelo Haiti, onde fortes chuvas causaram deslizamentos de terra. Espera-se que a tempestade se dirija à Jamaica pelo sul, atingindo a nação caribenha por vários dias, antes de avançar para o norte e ameaçar o leste de Cuba. Segundo meteorologistas, os ventos e as chuvas extremas de Melissa podem provocar inundações significativas no leste da Jamaica e no oeste do Haiti. O NHC antecipa enchentes súbitas e deslizamentos de terra no sudoeste de Haiti e em partes de Jamaica. O sul da República Dominicana também enfrenta riscos potenciais de inundações.