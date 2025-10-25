Israel ataca Faixa de Gaza, mesmo após ter se comprometido a retomar cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês) afirmaram, em seu canal no aplicativo mensageiro Telegram, ter realizado um "ataque preciso" na região de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza. Segundo as IDF, a ação visou impedir uma ofensiva do Hamas contra as tropas israelenses.

O ataque ocorre após Israel se comprometer a retomar a aplicação do cessar-fogo em Gaza.