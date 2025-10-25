EUA quer deportar salvadorenho símbolo da ofensiva migratória de Trump para a Libéria

O governo dos Estados Unidos quer deportar para a Libéria o salvadorenho Kilmar Ábrego García, símbolo da guerra do presidente Donald Trump contra a imigração irregular, segundo um documento judicial apresentado na sexta-feira (24). O caso de Ábrego García se tornou um ponto de controvérsia entre os que se opõem aos esforços de Trump para realizar deportações em massa em todo o país.

O homem foi deportado por engano para El Salvador em março e enviado de volta aos Estados Unidos em junho. Em agosto, foi novamente detido por agentes da Agência de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) em Baltimore. Nos documentos apresentados a um tribunal federal de Maryland, os advogados do governo afirmaram que identificaram o país da África Ocidental como destino para sua “remoção”, já que ele não estava em uma lista de países que seus defensores haviam rejeitado de forma categórica. “A Libéria é uma democracia próspera e um dos parceiros mais próximos dos Estados Unidos no continente africano”, indicaram. Segundo os documentos, a deportação para a Libéria pode ocorrer até 31 de outubro.

O governo acusa o salvadorenho de ser um violento integrante da gangue MS-13 envolvido em tráfico de pessoas. Ábrego García nega ter cometido qualquer crime. Seus advogados contestaram a deportação e, em agosto, um juiz federal bloqueou a tentativa de enviar Ábrego García, casado com uma cidadã americana, para Uganda. O advogado do salvadorenho, Simón Sandoval-Moshenberg, criticou o fato de os Estados Unidos desejarem deportar seu cliente “para a Libéria, um país com o qual ele não tem qualquer ligação, a milhares de quilômetros de sua família e de seu lar em Maryland”.