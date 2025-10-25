Cinco mortos em massacre no Equador, em meio à violência do narcotráfico

Três homens desceram de uma caminhonete e dispararam "vários tiros" de fuzil em Santo Domingo, a cerca de 60 km de Quito, declarou um responsável da instituição.

Cinco pessoas foram mortas em um massacre ocorrido em um salão de bilhar no oeste do Equador, país mergulhado na violência do narcotráfico, informou a polícia neste sábado (25).

Como resultado do ataque, cinco pessoas morreram e uma ficou ferida, acrescentou à mídia local Alfa & Ômega.

Para a polícia, trata-se de "uma disputa entre grupos criminosos organizados".

O Equador enfrenta uma crise de violência relacionada às organizações criminosas associadas ao tráfico de drogas. Em Santo Domingo, nos últimos meses, os massacres em salões de bilhar tornaram-se habituais.

No primeiro semestre deste ano, os homicídios aumentaram 47% em relação ao mesmo período de 2024, segundo o Observatório Equatoriano de Crime Organizado.