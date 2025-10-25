Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cinco mortos em massacre no Equador, em meio à violência do narcotráfico

Cinco mortos em massacre no Equador, em meio à violência do narcotráfico

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cinco pessoas foram mortas em um massacre ocorrido em um salão de bilhar no oeste do Equador, país mergulhado na violência do narcotráfico, informou a polícia neste sábado (25). 

Três homens desceram de uma caminhonete e dispararam "vários tiros" de fuzil em Santo Domingo, a cerca de 60 km de Quito, declarou um responsável da instituição. 

Como resultado do ataque, cinco pessoas morreram e uma ficou ferida, acrescentou à mídia local Alfa & Ômega. 

Para a polícia, trata-se de "uma disputa entre grupos criminosos organizados". 

O Equador enfrenta uma crise de violência relacionada às organizações criminosas associadas ao tráfico de drogas. Em Santo Domingo, nos últimos meses, os massacres em salões de bilhar tornaram-se habituais. 

No primeiro semestre deste ano, os homicídios aumentaram 47% em relação ao mesmo período de 2024, segundo o Observatório Equatoriano de Crime Organizado.

das/dg/yr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar