Candidata de esquerda Connolly será presidente da Irlanda após concessão de sua rival

A candidata independente de esquerda Catherine Connolly será a próxima presidente da Irlanda, depois que sua única rival na eleição reconheceu a derrota. Os resultados oficiais da votação realizada na sexta-feira devem ser divulgados ao longo deste sábado (25), mas todas as projeções indicam uma vitória esmagadora de Connolly, o que levou sua adversária, a candidata do partido centrista Fine Gael, Heather Humphreys, a felicitá-la por “se tornar a próxima presidente da Irlanda”.

Cerca de 3,6 milhões de eleitores foram convocados às urnas na sexta-feira para escolher o sucessor de Michael Higgins, de 84 anos, que ocupa o cargo honorífico desde 2011. É a primeira vez desde 1990 que apenas duas candidatas, ambas mulheres, disputam a presidência. Desta vez, Connolly enfrentou a ex-ministra Humphreys, uma das principais figuras da coalizão governista. “Catherine será uma presidente para todos nós e será a minha presidente”, declarou Humphreys à televisão pública, referindo-se à sua rival, uma ex-advogada de 68 anos. A candidata independente também recebeu os cumprimentos de Simon Harris, vice-primeiro-ministro irlandês e membro do Fine Gael. “Desejo-lhe todo o sucesso possível”, afirmou.

Connolly se tornará, em poucas horas, a terceira mulher a ocupar a presidência do país, membro da União Europeia, com 5,2 milhões de habitantes. A eleição foi marcada por baixa participação e críticas de eleitores conservadores, que disseram não se sentir representados. Diversas figuras conservadoras chegaram a pedir aos cidadãos que anulassem seus votos em protesto contra a falta de opções de direita na disputa.