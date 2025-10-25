Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bombardeios russos na Ucrânia deixam três mortos

AFP
AFP
Pelo menos três pessoas morreram e vários ficaram feridos em bombardeios russos com mísseis e drones durante a madrugada deste sábado (25) na Ucrânia, anunciaram as autoridades locais.

"Um socorrista morreu e outro ficou ferido após um ataque com mísseis contra a comunidade de Petropavlivska, na região de Dnipropetrovsk", no centro-leste do país, informou o Ministério do Interior nas redes sociais.

Na mesma região, "uma mulher também morreu e sete pessoas ficaram feridas", indicou o ministério, explicando que "caminhões de bombeiros, edifícios residenciais e lojas sofreram danos". 

Moscou também atacou a capital, Kiev, onde foi reportada uma pessoa morta e dez feridos, detalhou o chefe da administração militar da cidade, Timur Tkatchenko.

Jornalistas da AFP em Kiev ouviram mísseis e explosões por volta das quatro da manhã. 

Dois grandes incêndios foram registrados na capital, indicaram fontes municipais, e os serviços de resgate divulgaram fotos de bombeiros combatendo as chamas. 

A Rússia lançou contra a Ucrânia "nove mísseis balísticos Iskander-M" e "64 drones de ataque", informou a Força Aérea ucraniana, que afirma ter destruído 50 drones e quatro mísseis.

Tags

rússia ucrânia

