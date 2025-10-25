Bombardeios russos na Ucrânia deixam três mortos

Pelo menos três pessoas morreram e vários ficaram feridos em bombardeios russos com mísseis e drones durante a madrugada deste sábado (25) na Ucrânia, anunciaram as autoridades locais. "Um socorrista morreu e outro ficou ferido após um ataque com mísseis contra a comunidade de Petropavlivska, na região de Dnipropetrovsk", no centro-leste do país, informou o Ministério do Interior nas redes sociais.

Na mesma região, "uma mulher também morreu e sete pessoas ficaram feridas", indicou o ministério, explicando que "caminhões de bombeiros, edifícios residenciais e lojas sofreram danos". Moscou também atacou a capital, Kiev, onde foi reportada uma pessoa morta e dez feridos, detalhou o chefe da administração militar da cidade, Timur Tkatchenko. Jornalistas da AFP em Kiev ouviram mísseis e explosões por volta das quatro da manhã. Dois grandes incêndios foram registrados na capital, indicaram fontes municipais, e os serviços de resgate divulgaram fotos de bombeiros combatendo as chamas.