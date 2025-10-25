Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bombardeios de Israel deixam dois mortos no sul do Líbano

Autor AFP
Tipo Notícia

O Ministério da Saúde libanês informou que duas pessoas morreram neste sábado em dois ataques aéreos israelenses contra o sul do país, apesar da trégua entre Israel e o movimento islamita Hezbollah.

Segundo o ministério, uma das mortes foi causada por um "bombardeio inimigo israelense contra um veículo em Haruf, no distrito de Nabatiyeh".

Posteriormente, o ministério relatou outro ataque israelense, contra uma motocicleta, que causou a morte de uma pessoa em Qlaileh, no distrito de Tiro.

O Exército israelense informou que havia matado Zayn al-Abidin Hussein Fatouni, que descreveu como "comandante da unidade antitanque do Batalhão Força Radwan do Hezbollah".

Segundo o Exército, Fatouni "estava envolvido em esforços para restabelecer a infraestrutura terrorista do Hezbollah no sul do Líbano".

