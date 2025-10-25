Bombardeios de Israel deixam dois mortos no sul do Líbano

O Ministério da Saúde libanês informou que duas pessoas morreram neste sábado em dois ataques aéreos israelenses contra o sul do país, apesar da trégua entre Israel e o movimento islamita Hezbollah.

Segundo o ministério, uma das mortes foi causada por um "bombardeio inimigo israelense contra um veículo em Haruf, no distrito de Nabatiyeh".