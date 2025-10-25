Bayern vence Mönchengladbach e segue 100% na temporada
O Bayern de Munique venceu o lanterna Borussia Mönchengladbach fora de casa por 3 a 0 neste sábado (25) e somou sua oitava vitória em oito rodadas no Campeonato Alemão, do qual é líder isolado.
Em superioridade numérica desde aos 19 minutos, o Bayern teve que esperar até o segundo tempo para furar a retranca do Mönchengladbach e abrir o placar com Joshua Kimmich (64').
Cinco minutos depois, Raphaël Guerreiro (69') fez o segundo e deu tranquilidade aos bávaros, que na reta final marcaram mais um com o jovem Lennart Karl (81').
Esta foi a 13ª vitória consecutiva do Bayern, que nesta temporada está com 100% de aproveitamento entre todas as competições.
O time de Munique lidera a Bundesliga com 24 pontos em 24 possíveis, com impressionantes 30 gols marcados e apenas quatro sofridos.
O vice-líder é o RB Leipzig, com 19 pontos, que neste sábado visitou o Augsburg e goleou por 6 a 0.
Outro visitante que se deu bem na rodada foi o Wolfsburg, que bateu o Hamburgo por 1 a 0.
Por sua vez, o Eintracht Frankfurt recebeu o St. Pauli e venceu por 2 a 0, enquanto o Hoffenheim derrotou o Heidenheim por 3 a 1.
-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Werder Bremen - Union Berlin 1 - 0
- Sábado:
Eintracht Frankfurt - St Pauli 2 - 0
Augsburg - RB Leipzig 0 - 6
Hamburgo - Wolfsburg 0 - 1
Hoffenheim - Heidenheim 3 - 1
B. Mönchengladbach - B. de Munique 0 - 3
(13h30) Borussia Dortmund - Colônia
- Domingo:
(11h30) Bayer Leverkusen - Freiburg
(13h30) Stuttgart - Mainz
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 24 8 8 0 0 30 4 26
2. RB Leipzig 19 8 6 1 1 16 9 7
3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5
4. Borussia Dortmund 14 7 4 2 1 13 6 7
5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5
6. Eintracht Frankfurt 13 8 4 1 3 21 18 3
7. Hoffenheim 13 8 4 1 3 15 13 2
8. Colônia 11 7 3 2 2 12 10 2
9. Werder Bremen 11 8 3 2 3 12 16 -4
10. Union Berlin 10 8 3 1 4 11 15 -4
11. Freiburg 9 7 2 3 2 11 11 0
12. Wolfsburg 8 8 2 2 4 9 13 -4
13. Hamburgo 8 8 2 2 4 7 11 -4
14. St Pauli 7 8 2 1 5 8 14 -6
15. Augsburg 7 8 2 1 5 12 20 -8
16. Mainz 4 7 1 1 5 8 14 -6
17. Heidenheim 4 8 1 1 6 7 16 -9
18. B. Mönchengladbach 3 8 0 3 5 6 18 -12
