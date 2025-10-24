Wall Street bate recorde triplo após dados sobre a inflação nos EUA

A bolsa de Nova York fechou com novos máximos históricos nesta sexta-feira (24), após o anúncio de uma inflação menor que o esperado em setembro nos Estados Unidos, o que confirma as expectativas de cortes nos juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Os três principais índices de Wall Street bateram novos recordes: o Dow Jones fechou em alta de 1,01%, a 47.207,12 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,15%, a 23.204,87 pontos, e o índice ampliado S&P 500 aumentou 0,79%, a 6.791,69 pontos.

Os dados sobre a inflação americana, publicados antes da abertura, "abrem o caminho para uma redução dos juros do Fed em outubro, à qual devem se seguir outras baixas", disse à AFP Angelo Kourkafas, da consultoria Edward Jones. Segundo dados publicados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, nove dias depois da data prevista inicialmente, o avanço do índice IPC continuou se acelerando em setembro na primeira economia do planeta, alcançando 3% na comparação anual, frente a 2,9% no mês anterior. Os analistas esperavam um aumento um pouco maior, de 3,1%. "Embora os efeitos das tarifas aduaneiras sobre os preços sigam sendo evidentes, são menos graves do que se temia anteriormente", assinalou Bernd Weidensteiner, do Commerzbank.