Sinner vence Bublik e vai à semifinal do ATP 500 de Viena; Zverev avança sem jogar

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, se classificou para a semifinal do ATP 500 de Viena ao derrotar o cazaque Alexander Bublik (N.16) nesta sexta-feira (24), enquanto o alemão Alexander Zverev (N.3) avançou sem precisar entrar em quadra. Sinner fechou o jogo contra Bublik em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 16 minutos.

"Foi um jogo difícil, estou feliz com a vitória. Eu me esforcei ao máximo na devolução, ele sacou muito bem hoje. É um jogador muito perigoso, mas eu me mantive muito sólido", comemorou o italiano após a partida. Esta foi a terceira vitória consecutiva de Sinner desde o seu retorno ao circuito, depois de abandonar o Masters 1000 de Xangai no início do mês por problemas físicos. Na semana passada, ele participou de um torneio exibição na Arábia saudita que reuniu outras grandes estrelas do tênis masculino atual. Sinner, que busca o quarto título em 2025, vai enfrentar na semifinal em Viena o australiano Alex De Minaur (N.7), que eliminou o italiano Matteo Berrettini (N.59º).

Por sua vez, Zverev avançou graças à desistência do holandês Tallon Griekspoor (N.28) devido a uma lesão. O jogador alemão vai disputar uma vaga na decisão com o vencedor do último duelo de quartas de final, entre o italiano Lorenzo Musetti (N.8) e o francês Corentin Moutet (36º), que entram em quadra ainda nesta sexta-feira. Sinner e Zverev são os dois principais cabeças de chave do torneio na capital austríaca, dada a ausência do número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz.

-- Resultados desta sexta-feira do ATP 500 de Viena: - Simples masculino - Quartas de final: Jannik Sinner (ITA) x Alexander Bublik (CAZ) 6-4, 6-4