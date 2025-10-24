Sete trabalhadores da ONU foram detidos no Iêmen, diz fonte dos rebeldes huthis

Sete funcionários da ONU foram detidos na capital do Iêmen acusados de espionar para Israel, informou à AFP uma fonte de segurança dos rebeldes huthis nesta sexta-feira (24). Este é um novo caso em que um grupo de funcionários das Nações Unidas é preso na capital do país, Saná, sob acusações semelhantes.

No meio desta semana, 20 pessoas que trabalham para a ONU, 15 deles estrangeiros, foram libertados após permanecerem detidos no último fim de semana em Saná. Os insurgentes, que controlam a capital e vastas áreas do território, há anos privam de liberdade funcionários da ONU que acusam de espionagem, mas esta prática tem se intensificado desde o início da guerra entre Israel e o movimento palestino Hamas em Gaza. "Sete funcionários das Nações Unidas, todos iemenitas, foram detidos desde ontem à noite até esta tarde acusados de espionagem para Israel", informou à AFP a fonte de segurança. Outra fonte dos huthis confirmou a detenção dos funcionários, mas não especificou quantos eram.

A ONU não respondeu imediatamente a um pedido de comentários. O porta-voz do secretário-geral da organização afirmou no último sábado que as acusações contra funcionários são "perigosas e inaceitáveis" e colocam em risco sua segurança e a dos trabalhadores humanitários. Os huthis, apoiados pelo Irã, integram o chamado "eixo de resistência" desse país contra Israel e Estados Unidos, e lançaram drones e mísseis contra alvos israelenses no Mar Vermelho desde o início da guerra em Gaza.