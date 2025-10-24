Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem poder determinar sua origem, Turquia fica com bebê gorila achado em aeroporto

Autor AFP
Tipo Notícia

Zeytin, o bebê gorila descoberto em dezembro passado dentro de uma caixa de madeira no aeroporto de Istambul, permanecerá na Turquia porque as autoridades não conseguiram descobrir sua origem, anunciou a Direção de Proteção da Natureza e Parques Nacionais.

O primata, com apenas cinco meses neste momento, estava confinado no compartimento de carga de um avião que fazia o trajeto entre a Nigéria e a Tailândia, e Ancara considerou enviá-lo de volta para o país africano, que o reivindicava.

No entanto, nesta sexta-feira (24), a direção encarregada de zelar por seu destino explicou que análises genéticas revelaram que Zeytin não é originário da Nigéria.

"Os testes de DNA realizados com a coordenação do laboratório de genética da Universidade de Ancara concluíram que Zeytin é um gorila da planície ocidental e que seu país de origem não é a Nigéria", informou a Direção em um comunicado, sem ter conseguido explicar sua origem.

Embora a Nigéria tenha pedido o retorno do gorila em virtude da Conservação sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES), a Turquia invoca o mesmo tratado para justificar sua permanência no país.

"De acordo com as diretrizes da COP 19 [décima nona conferência das partes], decidiu-se que Zeytin permaneceria em um zoológico da Turquia, em boas mãos, que saberão como cuidar dele adequadamente", afirmou a direção da Natureza.

O bebê gorila não tinha nenhum certificado de origem quando foi encontrado. A Turquia havia aceitado enviá-lo de volta sob a condição de que a Nigéria se comprometesse a protegê-lo de qualquer tráfico, afirmaram as autoridades.

Esta é a primeira vez que um gorila é interceptado no aeroporto de Istambul.

Zeytin, que pesava 9,4 quilos quando chegou ao zoológico, onde está alojado em um espaço coberto, estava com 16 quilos e 80 cm de altura quando a AFP o visitou, em meados de setembro.

Segundo a Traffic, uma ONG britânica especializada na proteção da vida selvagem, o comércio de filhotes de grandes símios está aumentando. Cada vez mais compradores buscam transformá-los em animais de estimação ou usá-los em zoológicos, circos, espetáculos ou nas redes sociais.

Os bebês gorila são particularmente procurados "por serem muito dóceis e fáceis de transportar", ressaltou a Traffic.

