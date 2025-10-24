Sem poder determinar sua origem, Turquia fica com bebê gorila achado em aeroporto

Zeytin, o bebê gorila descoberto em dezembro passado dentro de uma caixa de madeira no aeroporto de Istambul, permanecerá na Turquia porque as autoridades não conseguiram descobrir sua origem, anunciou a Direção de Proteção da Natureza e Parques Nacionais. O primata, com apenas cinco meses neste momento, estava confinado no compartimento de carga de um avião que fazia o trajeto entre a Nigéria e a Tailândia, e Ancara considerou enviá-lo de volta para o país africano, que o reivindicava.

No entanto, nesta sexta-feira (24), a direção encarregada de zelar por seu destino explicou que análises genéticas revelaram que Zeytin não é originário da Nigéria. "Os testes de DNA realizados com a coordenação do laboratório de genética da Universidade de Ancara concluíram que Zeytin é um gorila da planície ocidental e que seu país de origem não é a Nigéria", informou a Direção em um comunicado, sem ter conseguido explicar sua origem. Embora a Nigéria tenha pedido o retorno do gorila em virtude da Conservação sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES), a Turquia invoca o mesmo tratado para justificar sua permanência no país. "De acordo com as diretrizes da COP 19 [décima nona conferência das partes], decidiu-se que Zeytin permaneceria em um zoológico da Turquia, em boas mãos, que saberão como cuidar dele adequadamente", afirmou a direção da Natureza.

O bebê gorila não tinha nenhum certificado de origem quando foi encontrado. A Turquia havia aceitado enviá-lo de volta sob a condição de que a Nigéria se comprometesse a protegê-lo de qualquer tráfico, afirmaram as autoridades. Esta é a primeira vez que um gorila é interceptado no aeroporto de Istambul. Zeytin, que pesava 9,4 quilos quando chegou ao zoológico, onde está alojado em um espaço coberto, estava com 16 quilos e 80 cm de altura quando a AFP o visitou, em meados de setembro.