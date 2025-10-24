Rybakina avança à semifinal do WTA 500 de Tóquio e garante vaga no Finals

Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4), em uma hora e 31 minutos.

A tenista cazaque Elena Rybakina garantiu a oitava e última vaga no WTA Finals ao vencer a canadense Victoria Mboko nesta sexta-feira (24) e se classificar para a semifinal do WTA 500 de Tóquio.

A cazaque de 26 anos, campeã de Wimbledon em 2022, garantiu matematicamente sua presença no torneio que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em Riad, na Arábia Saudita, de 1º a 8 de novembro.

Ela estava em uma apertada disputa com a russa Mirra Andreeva para conseguir a última vaga no WTA Finals.

Número 7 do mundo e campeã do WTA 500 de Ningbo (China) na semana passada, Rybakina fechou rapidamente o primeiro set contra Mboko (N.23) e controlou as tentativas da canadense de se recuperar na segunda parcial.

Sua adversária na semifinal em Tóquio será a tcheca Linda Noskova (N.17), que nas quartas superou a russa Anna Kalinskaya (N.38). A outra finalista sairá do confronto entre a americana Sofia Kenin (N.25) e a suíça Belinda Bencic (N.13).