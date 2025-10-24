Retrato de Dora Maar por Picasso é vendido por 32 milhões de euros em Paris

Um retrato de Dora Maar com um chapéu colorido de flores, pintado por Pablo Picasso em 1943, foi vendido por 32 milhões de euros (200 milhões de reais) nesta sexta-feira (24) na casa Drouot em Paris, anunciou a leiloeira à AFP.

Intitulado "Busto de mulher com chapéu florido", esta obra pintada por Picasso em plena Ocupação da França representa a musa dos surrealistas, que foi companheira do pintor espanhol durante 10 anos.