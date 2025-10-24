Procuradora-geral de Nova York se declara inocente em processo impulsionado por Trump

Letitia James, a procuradora-geral de Nova York que processou em 2021 o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente nesta sexta-feira (24) da acusação de fraude bancária. James, uma das três personalidades críticas de Trump que foram acusadas penalmente nas últimas semanas, apresentou a declaração em um comparecimento a um tribunal federal em Norfolk (Virginia), segundo informaram a Fox News e a CNN.

O juiz que preside o tribunal fixou a data do julgamento para 26 de janeiro. James enfrenta uma acusação de fraude bancária e outra de declarações falsas para uma instituição financeira em relação a uma propriedade que comprou na Virgínia em 2020. "Isso não é sobre mim. É sobre todos nós e de um sistema de justiça que foi instrumentalizado (...) como ferramenta de vingança", disse James nos arredores do tribunal após a leitura das acusações. O caso contra a procuradora foi apresentado um dia depois que outro adversário de Trump, o ex-diretor do FBI James Comey, se declarou inocente das acusações de prestar declarações falsas ao Congresso e obstruir um procedimento legislativo.