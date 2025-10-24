Primeiro quadro 'A Magia Negra' de Magritte é leiloado por € 10,7 milhões em Paris

O primeiro dos famosos quadros "A Magia Negra" do artista belga René Magritte foi vendido nesta sexta-feira (24) em um leilão da Sotheby's, em Paris, por 10,7 milhões de euros (cerca de 66,8 milhões de reais), anunciou a casa de leilões.

É um recorde para um quadro desta série, no qual se vê um corpo feminino representado entre metade corpo e metade céu, e que se tornou mítico na obra do artista surrealista, indicou a Sotheby's à AFP.