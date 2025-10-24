Polícia anuncia que recuperou quadro de Picasso desaparecido na Espanha

A Polícia Nacional espanhola anunciou, nesta sexta-feira (24), que um quadro de Pablo Picasso, desaparecido no início de outubro quando deveria ser transportado de Madri para Granada, foi recuperado e indicou que a obra provavelmente nunca foi carregada no caminhão de transporte. O misterioso desaparecimento do quadro "Natureza morta com guitarra", pintado em 1919 pelo célebre artista espanhol, despertou grande curiosidade na mídia espanhola.

De acordo com a polícia nacional, esta obra avaliada em cerca de 600.000 euros (quase 4 milhões de reais) desapareceu no início de outubro durante seu transporte de Madri para uma exposição na cidade de Granada, na Andaluzia (sul). O quadro deveria ser exposto na Fundação Caja Granada, mas, quando o pessoal do museu desembalou as peças enviadas para a mostra, percebeu que a obra não estava lá. A fundação revisou suas câmeras de segurança, confirmando que não houve nenhum incidente em suas instalações, e apresentou uma denúncia à polícia nacional. Nesta sexta-feira, os agentes comemoraram em um comunicado que a obra foi "recuperada" e divulgaram imagens nas quais especialistas a analisavam.

"As primeiras investigações apontam que o quadro pode não ter sido carregado no caminhão de transporte" que deveria levá-lo a Granada, indicaram as autoridades, sem fornecer mais detalhes. A Fundação Caja Granada afirmou nesta sexta-feira à AFP que gostaria de poder levar "a peça de Picasso à exposição 'Natureza Morta | A eternidade dos inertes', como estava planejado inicialmente". O alto valor das obras de Picasso — dois de seus quadros superaram os 140 milhões de dólares (753 milhões de reais) em leilões nos últimos anos — as tornou uma das favoritas dos ladrões.