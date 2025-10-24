Morre rainha-mãe da Tailândia, figura influente do glamour e do poder

A rainha emérita Sirikit, da Tailândia, mãe do atual rei, Maha Vajiralongkorn, e mulher do monarca que ocupou por mais tempo o trono do país asiático, morreu nesta sexta-feira (24), aos 93 anos, informou o Palácio Real. Apelidada na juventude de “Jackie Kennedy da Ásia”, Sirikit formou com Bhumibol Adulyadej, que reinou por 70 anos, até a sua morte, em 2016, um casal símbolo de elegância e influência, cuja popularidade ajudou a consolidar o papel central da monarquia no coração da sociedade tailandesa.

“O estado de saúde de Sua Majestade piorou até esta sexta-feira, e ela faleceu às 21h2, no Hospital Chulalongkorn, aos 93 anos”, informou o palácio. Sirikit, que se casou aos 17 anos com Bhumibol, “sofria de várias doenças” desde 2019, incluindo uma infecção no sangue neste mês, acrescentou a nota. Sua morte marca o início de um período de comoção nacional e homenagens em todo o país. O rei da Tailândia é considerado por muitos o “pai da nação” e um símbolo do ideal budista. O fervor quase religioso que envolve essa figura semidivina e, por extensão, sua família tem poucos paralelos no mundo moderno. O país observou um ano de luto oficial pela morte de Bhumibol, em outubro de 2016, e sua cremação ocorreu um ano depois, em uma cerimônia elaborada.