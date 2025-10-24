Milan tropeça em casa com Pisa e fica com liderança ameaçada

O atacante português Rafael Leão abriu o placar para o 'rossonero' com um chute da entrada da área aos sete minutos, marcando seu terceiro gol nos últimos dois jogos.

O Milan, que no último fim de semana assumiu a liderança do Campeonato Italiano pela primeira vez depois de três anos, tropeçou ao empatar com o Pisa em 2 a 2 nesta sexta-feira (24), em San Siro, e pode deixar ponta da tabela dependendo dos resultados desta 8ª rodada.

No segundo tempo, o Milan diminuiu o ritmo e permitiu a reação dos visitantes, que empataram em cobrança de pênalti do experiente colombiano Juan Cuadrado (60') e conseguiram a virada na reta final, quando Mbala Nzola aproveitou uma falha de marcação da defesa milanista e chutou sem chance de defesa para Mike Maignan (86').

Quando parecia que o Pisa conquistaria a primeira vitória em seu retorno à Serie A, Zachary Athekame experimentou de longe e decretou o empate (90'+3).

"Deveríamos ter matado o jogo no primeiro tempo, mas tivemos um pouco de azar. Estamos jogando bem, temos que continuar assim, mesmo que seja frustrante ter perdido dois pontos", disse o veterano Luka Modric em entrevista à plataforma DAZN.

Com o resultado, o Milan fica na liderança com 17 pontos, mas pode ser ultrapassado por até dois dos três times que estão com 15 pontos: Inter de Milão (2ª) ou Napoli (3º), que se enfrentam no sábado, e Roma (3ª), que no domingo visita o Sassuolo.