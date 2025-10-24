Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México está 'muito adiantado' com os EUA em negociações comerciais à margem do Canadá

Autor AFP
AFP Autor
O México está "muito adiantado" nas negociações comerciais com os Estados Unidos, afirmou nesta sexta-feira (24) a presidente Claudia Sheinbaum, depois de Donald Trump anunciar no dia anterior o rompimento do diálogo com o Canadá, o terceiro sócio do acordo de livre comércio T-MEC. 

O secretário da Economia mexicano "vai na próxima semana à (reunião do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) Apec" na Coreia do Sul, onde "vai ter reuniões com a administração do presidente Trump", disse Sheinbaum em coletiva de imprensa. A presidente evitou revelar se o México seguiria de maneira bilateral com os Estados Unidos nesse acordo. 

eua

