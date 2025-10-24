Lituânia acusa Rússia de violar seu espaço aéreo

País afirma que caça SU-30 e aeronave de reabastecimento ficaram 18 segundos antes de serem escoltadas por jatos da Otan. Ministério de Defesa russo nega e diz que fazia treinamento em Kaliningrado.A Lituânia afirma que teve seu espaço aéreo violado nesta quinta-feira (23/10) por aeronaves militares russas por alguns segundos, no que o presidente lituano Gitanas Nauseda chamou de "flagrante desrespeito à integridade territorial do país", que é membro da União Europeia (UE) e da aliança militar Otan. As aeronaves, um caça SU-30 e uma aeronave de reabastecimento IL-78, teriam se deslocado por 700 metros no espaço aéreo lituano, numa ação que durou apenas 18 segundos. Dois jatos Eurofighters Typhoon da Força Aérea espanhola a serviço da Otan foram mobilizados em resposta. O Ministério do Exterior lituano anunciou a convocação de diplomatas da embaixada russa para se queixar do episódio, e disse que o reportou aos aliados da Otan e da UE. "Mais uma vez, isso confirma a importância de fortalecer a prontidão dos sistemas europeus de defesa área", escreveu o presidente Nauseda no X. Países bálticos já estão em alerta máximo por causa da guerra na Ucrânia. Esse estado de vigilância se intensificou nas últimas semanas, após uma série de incursões misteriosas de drones e violações do espaço aéreo da Otan por aeronaves militares russas alimentarem temores de que o presidente russo Vladimir Putin possa estar testando os reflexos de defesa da aliança. Nas últimas semanas, Polônia, Romênia, Dinamarca, Letônia, Estônia e Lituânia registraram queixas semelhantes de violação de seus espaços aéreos. Rússia diz que fazia treinamento em Kaliningrado Ao comentar o caso, o Ministério da Defesa russo afirmou que o sobrevoo era parte de um treinamento de caças SU-30 em Kaliningrado, e negou ter violado as fronteiras de outros países. "Os voos ocorreram em estrita observância das regras de utilização do espaço aéreo sobre o território da Federação Russa, não desviaram de sua rota e não violaram as fronteiras de outros Estados, o que foi confirmado por meios objetivos de controle", declarou a pasta, sem citar a Lituânia. ra (AP, Reuters)