Julgamento contra jornalistas, entre eles um da AFP, é adiado na Turquia

O julgamento de quatro jornalistas turcos, incluindo o fotógrafo da AFP Yasin Akgül, detidos durante as manifestações da oposição em março, foi adiado nesta sexta-feira (24) para o dia 27 de novembro pelo tribunal penal de Istambul, constatou a AFP. Os repórteres detidos cobriam a onda de protestos desencadeada pela detenção do prefeito de Istambul e principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, Ekrem Imamoglu, que permanece detido.

Os jornalistas foram libertados após vários dias de detenção. Além do fotógrafo da Agence France-Presse, também foram convocados a comparecer o fotógrafo independente Bulent Kiliç, o repórter do canal Now Haber Ali Onur Tosun e a jornalista independente Zeynep Kuray. "Sou jornalista há quinze anos, mas nunca havia sido detido em minha casa, ao amanhecer, sob o olhar dos meus filhos", declarou Yasin Akgül ao tribunal. "Estes jornalistas estavam apenas fazendo o seu trabalho, não há crime algum", afirmou o advogado deles, Me Kemal Kumkumoglu, ao tribunal, solicitando a absolvição.