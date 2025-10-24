Índia testa semeadura de nuvens para lutar contra poluição em Nova Délhi

Com a capital Nova Délhi coberta por uma nuvem tóxica, a Índia testou pela primeira vez a semeadura de nuvens, um método que consiste em pulverizar um produto químico a partir de um avião para provocar chuva e remover do ar as partículas mortais. As autoridades da megalópole, em colaboração com o Instituto Indiano de Tecnologia de Kanpur, realizaram um primeiro teste na tarde de quinta-feira (23) com um avião monomotor Cessna sobre Burari, cidade localizada ao norte da capital.

"Aconteceu um voo de teste de semeadura de nuvens", anunciou Manjinder Singh Sirsa, ministro do Meio Ambiente de Délhi, em um comunicado publicado na noite de quinta-feira. "Se as condições permanecerem favoráveis, Délhi experimentará sua primeira chuva artificial em 29 de outubro", anunciou Rekha Gupta, a ministra-chefe da região. A natureza do produto químico utilizado no teste não foi informada até o momento. A megalópole, com mais de 30 milhões de habitantes, aparece regularmente na lista de capitais mais poluídas do planeta.