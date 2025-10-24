Guatemala pede ajuda aos EUA para capturar membros de gangues foragidos

O governo da Guatemala anunciou, nesta sexta-feira (24), que solicitará uma equipe de especialistas do FBI dos Estados Unidos para tentar recapturar os líderes da gangue Barrio 18, que fugiram da prisão há duas semanas.

Em 12 de outubro, o governo revelou a fuga de 20 membros da Barrio 18 — declarada uma organização "terrorista" por ambos os países — da prisão de Fraijanes II, perto da capital.