França condena mulher à prisão perpétua por estuprar e matar adolescente

A Justiça francesa condenou uma mulher, nesta sexta-feira (24), à prisão perpétua incondicional, a pena máxima dentro da legislação da França, por estuprar, torturar e matar uma adolescente de 12 anos em 2022. O assassinato de Lola no prédio onde vivia, em Paris, causou uma tempestade política na França, quando a extrema direita e a direita destacaram que a autora do crime era uma argelina em situação irregular.

Dahbia Benkired, de 27 anos, se tornou a primeira mulher condenada na França à prisão perpétua incondicional, como também havia sido solicitado pela Promotoria. O tribunal de Paris destacou em sua decisão "a extrema crueldade" dos fatos e o "prejuízo psicológico indescritível causado à vítima e à família" em circunstâncias "quase indizíveis". "Peço perdão, é horrível o que fiz. É tudo o que tenho a dizer", disse Benkired em suas últimas palavras antes que os juízes e o júri popular se retirassem para a deliberação. O crime aconteceu em 14 de outubro de 2022 em um edifício no nordeste de Paris, onde os pais de Lola viviam e trabalhavam como zeladores e a irmã de Benkired também morava.

As imagens de vigilância da residência situada em um bairro familiar mostraram a acusada se aproximando da adolescente de 12 anos, quando a menina voltava da escola. Benkired obrigou a menina a acompanhá-la até o apartamento de sua irmã, onde a estuprou, agrediu com uma tesoura e um estilete e a asfixiou com fita adesiva, de acordo com a investigação. Em seguida, ela colocou o cadáver em um baú e fugiu. Ainda que tenha retornado ao apartamento da irmã, Benkired foi detida na casa de um amigo um dia depois.